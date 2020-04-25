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Пандемия коронавируса нового типа

Минфин США выплатил $12,4 млрд 93 пострадавшим из-за пандемии местным авиакомпаниям

Ранее сообщалось, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США выплатило $12,4 млрд 93 американским авиаперевозчикам, столкнувшимся со значительными финансовыми потерями в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении ведомства.

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"На сегодняшний день Минфин выделил $12,4 млрд в виде первоначальных выплат 93 авиаперевозчикам и продолжит производить дополнительные выплаты на регулярной основе", - отмечается в сообщении. Средства должны быть потрачены на выплату заработной платы сотрудникам.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии.

В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи в размере более $2 трлн, который предусматривает содействие авиационной отрасли страны. Ее представители просили у правительства финансовой помощи.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 905 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 51,9 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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