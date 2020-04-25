Кабмин выделит МЭР 24 млрд рублей на субсидии банкам

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить Минэкономразвития 24 млрд рублей из резервного фонда правительства на субсидии банкам для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообращующих предприятий. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовых актов.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств", - говорится в документе.