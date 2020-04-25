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Кабмин выделит МЭР 24 млрд рублей на субсидии банкам

Деньги будут направлены для возмещения выпадающих доходов от кредитования системообращующих предприятий
Дом Правительства Российской Федерации Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дом Правительства Российской Федерации
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить Минэкономразвития 24 млрд рублей из резервного фонда правительства на субсидии банкам для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообращующих предприятий. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовых актов.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств", - говорится в документе.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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