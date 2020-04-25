Ливинский остался гендиректором "Россетей" после объединения управленческих команд с ФСК

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Пост генерального директора и председателя правления компании "Россети" после объединения управленческих команд с ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в составе из 12 топ-менеджеров останется за Павлом Ливинским. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Россетей".

Единая объединенная команда управленческого персонала компаний "Россети" и ФСК ЕЭС начала работу 24 апреля. Топ-менеджеры начали совмещать аналогичные посты в двух управленческих командах компаний "Россети" и ФСК ЕЭС.

Должность первого заместителя "Россетей" и исполнительного директора занял глава ФСК Андрей Муров. Также в "Россети" из ФСК назначен Александр Зарагацкий (на должность первого заместителя генерального директора), Алексей Мольский (заместитель генерального директора по инвестициям, строительству и реализации услуг), Мария Тихонова (заместитель генерального директора по корпоративному управлению) и Виктор Палагин (заместитель генерального директора по безопасности).

Советы директоров компаний "Россети" и ФСК ЕЭС на заседаниях 24 апреля утвердили единую управленческую команду компании, уточнили в группе.

"Россети" начали оптимизацию команды топ-менеджеров - ее покинули несколько заместителей генерального директора, в том числе заместитель генерального директора Виталий Иванов (но он остался руководителем "Россети Северный Кавказ), а также Александр Пятигор (ушел с должности заместителя гендиректора по реализации услуг). Часть управленческих сотрудников "Россетей" и ФСК может перейти на работу в дочерние компании.

"Задача единой управленческой команды - качественно повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса", - сказали в компании.

Новая структура управления из генерального директора, четырех первых заместителей гендиректора и восьми заместителей гендиректора будет действовать до консолидации компаний "Россети" и ФСК ЕЭС.

Совет директоров ФСК ЕЭС на заседании 10 апреля рекомендовал акционерам на годовом собрании 15 мая рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа "Россетям".