{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ливинский остался гендиректором "Россетей" после объединения управленческих команд с ФСК

Должность первого заместителя "Россетей" и исполнительного директора занял глава ФСК Андрей Муров

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Пост генерального директора и председателя правления компании "Россети" после объединения управленческих команд с ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в составе из 12 топ-менеджеров останется за Павлом Ливинским. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Россетей".

Единая объединенная команда управленческого персонала компаний "Россети" и ФСК ЕЭС начала работу 24 апреля. Топ-менеджеры начали совмещать аналогичные посты в двух управленческих командах компаний "Россети" и ФСК ЕЭС.

Должность первого заместителя "Россетей" и исполнительного директора занял глава ФСК Андрей Муров. Также в "Россети" из ФСК назначен Александр Зарагацкий (на должность первого заместителя генерального директора), Алексей Мольский (заместитель генерального директора по инвестициям, строительству и реализации услуг), Мария Тихонова (заместитель генерального директора по корпоративному управлению) и Виктор Палагин (заместитель генерального директора по безопасности).

Советы директоров компаний "Россети" и ФСК ЕЭС на заседаниях 24 апреля утвердили единую управленческую команду компании, уточнили в группе.

"Россети" начали оптимизацию команды топ-менеджеров - ее покинули несколько заместителей генерального директора, в том числе заместитель генерального директора Виталий Иванов (но он остался руководителем "Россети Северный Кавказ), а также Александр Пятигор (ушел с должности заместителя гендиректора по реализации услуг). Часть управленческих сотрудников "Россетей" и ФСК может перейти на работу в дочерние компании.

"Задача единой управленческой команды - качественно повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса", - сказали в компании.

Новая структура управления из генерального директора, четырех первых заместителей гендиректора и восьми заместителей гендиректора будет действовать до консолидации компаний "Россети" и ФСК ЕЭС.

Совет директоров ФСК ЕЭС на заседании 10 апреля рекомендовал акционерам на годовом собрании 15 мая рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа "Россетям".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Решетников заявил, что власти РФ уже готовят решения на период после окончания пандемии
По мнению главы МЭР, текущий кризис можно охарактеризовать как вызов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС