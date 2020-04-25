Решетников заявил, что власти РФ уже готовят решения на период после окончания пандемии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские власти уже разрабатывают решения на посткризисный период, когда мир может стать менее открытым, чем до пандемии коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Нас дальше ждет <...> период, когда мир станет менее открытым. И это угроза, в том числе экономике. И нам надо готовить решения уже на этот посткризисный, постпандемический период. Это будет точно и мировая повестка. И мы, конечно, готовим эту повестку для России уже сейчас", - сказал он.

По мнению Решетникова, текущий кризис можно охарактеризовать как вызов. "Это вызов нам всем: способности государственных систем, способности обществ справляться вот с таким действительно глобальным вызовом. В том числе и способности государств кооперироваться и вместе проводить политику", - пояснил министр.

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. По данным источников, теперь Еврокомиссия рассматривает возможные действия, если станет актуальным сценарий со спадом в 2,5% ВВП. Согласно информации британских СМИ, в Брюсселе уже изучают и катастрофический сценарий, при котором спад в результате затяжного карантина может составить до 10% ВВП.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают в 2020 году из-за пандемии худший экономический спад со времен Великой депрессии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.