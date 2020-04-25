Мишустин поручил до 30 апреля проработать предложения по отмене ограничений для бизнеса

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что срок исполнения поручения - 30 апреля.

Пенсионному фонду РФ до 27 апреля поручено организовать информационное взаимодействие с правительством Москвы по сверке данных о работниках и организациях, в том числе индивидуальных предпринимателях России в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Москве.

Взаимодействие с бизнесом

Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.

"Роспотребнадзору представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Поручение необходимо исполнить к 27 апреля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.