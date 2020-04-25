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Пандемия коронавируса нового типа
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Орешкин: власти должны в первую очередь следить за безработицей и уровнем доходов граждан

Помощник президента РФ также заявил, что система международных отношений будет пересмотрена после кризиса

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Безработица и уровень доходов населения являются главными проблемными зонами в экономике, поэтому российские власти должны в первую очередь следить за ними. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями - за безработицей и за доходами населения - органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона", - сказал он.

Международные отношения

Максим Орешкин считает, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, система международных отношений будет пересматриваться под новым углом.

"Все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай Бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в воскресенье.

По его словам, большая часть международных институтов не справляются с кризисом. "Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления. И по линии МВФ проблемы, и по линии Всемирной организации здравоохранения", - отметил помощник президента.

Орешкин добавил, что текущий кризис приведет к серьезным структурным изменения в мировой экономике. "Их контуры уже в принципе понятны. Например, здравоохранение. Очевидно, что весь мир относился к этой теме не столь пристально, не с тем вниманием, с которым следовало относиться. Поэтому перестройка системы здравоохранения во всем мире, больше внимания этой проблематике - это то, что мы увидим в ближайшие годы", - пояснил он.

Помощник главы государства также отметил, что сохранится тренд на рост доли сфер, которые работают онлайн. "Он [рост] серьезно ускорится. И те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться более быстрыми темпами", - подчеркнул Орешкин.

По мнению Орешкина, после кризиса серьезно замедлится процесс глобализации. "Страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, а только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", - сказал он.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПандемия коронавируса нового типа
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