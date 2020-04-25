Бразильская компания Embraer отвергла обвинения Boeing в срыве сделки о создании СП

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /ТАСС/. Бразильский авиастроитель Embraer в субботу отверг обвинения американской аэрокосмической корпорации Boeing в невыполнении обязательств и неправомерном отказе от соглашения, предполагающего создание совместного предприятия (MTA). Об этом говорится в заявлении компании.

"Embraer твердо убеждена, что Boeing необоснованно расторгла договор MTA и сфабриковала ложные обвинения в качестве предлога в попытке избежать выполнения своих обязательств по заключению сделки и выплате Embraer суммы в размере $4,2 млрд за приобретение [доли в совместной] компании. Уверены, что Boeing ввел в практику систематические задержки и неоднократные нарушения договора MTA в связи с отсутствием желания завершить сделку, своим финансовым положением, ситуацией вокруг [лайнера] 737 MAX и другими коммерческими и репутационными проблемами", - говорится в заявлении.

Как утверждает бразильский авиастроитель, он в полной мере выполнил свои обязательства в рамках договора, в том числе те, срок исполнения которых истекал 24 апреля. В связи с этим Embraer намерен "предпринять в отношении Boeing необходимые меры" с тем, чтобы возместить потери, понесенные по вине американской корпорации.

Ранее в субботу Boeing аннулировала соглашение с Embraer, в рамках которого стороны планировали учредить совместное предприятие, обвинив бразильских партнеров в невыполнении его условий. Речь идет о соглашении о производстве среднемагистральных пассажирских самолетов, в котором Boeing получил бы долю в 80%, Embraer - 20%. Второе соглашение между компаниями о выпуске военно-транспортного самолета KC-390 (в нем бразильской компании оговаривается 51%, американской - 49%) остается в силе.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые, будучи обладателями золотой акции, имели право наложить вето.

В октябре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как уточнила в субботу Boeing, соглашение было одобрено без каких-либо условий всеми инстанциями, за исключением ЕК.