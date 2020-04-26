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Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

По данным Федеральной службы государственной статистики, за январь - март 2020 года они сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

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При этом индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 2,9%.

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.

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