Кудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада на 7-8%

"Ну, может, я начну со, скорее, положительной новости - наша экономика будет работать нормально. Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное - это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги", - сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" .

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спад российской экономики может достичь 7-8% в текущем году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Международный валютный фонд нам дает тоже больше 5% падение, но повторяю - мы очень сильно связаны с миром. Поэтому [спад] от 7% до 8% - [это] сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться", - добавил он.

"<...> По косвенным признакам, но уже и по нашим внутренним расчетам с теми экспертами, с кем я работаю, кто работает с колес, буквально позавчера я получил новый прогноз: нам нужно ожидать падения, я бы сказал так - от 6% до 8% ВВП", - отметил Кудрин.

По его словам, больше всего от кризиса пострадали авиаперевозки, такси, рестораны, сфера услуг.

"Это, как правило, услуги, <...> авиаперевозки. <...> Да даже такси рухнули <...>. Ну, очевидно, [пострадали также] рестораны, развлекательные учреждения, сфера услуг. И, конечно, снизилось и потребление населением, например, товаров длительного пользования. Может, они потом восстановят, такой будет отложенный спрос, но вот в данный момент на 20-30-40% [снизилось], на целый ряд товаров длительного пользования сократился спрос. Вот этот пик - он более глубокий, и в том числе это пик падения, чем в обычном кризисе", - сказал Кудрин.