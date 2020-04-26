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Кудрин: минфин может использовать эмиссию ЦБ для восполнения выпадающих доходов бюджета

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин направит более 1 трлн руб. на замещение выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Эмиссия Центрального банка частично может использоваться Минфином в качестве источника заимствования для восполнения выпадающих доходов бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В субботу министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин в текущем году направит более 1 трлн руб. заимствований на замещение выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета.

"Безусловно, люди все равно сохраняют средства, компании сохраняют средства, прибыль снова восстановится, спрос в мире восстановится. В основном - конечно [восстановится], вот по отраслям сейчас трудно судить, по отдельным. Поэтому ресурсы финансовые будут, могут использоваться, и финансовые ресурсы Центрального банка [могут использоваться] в ограниченном объеме. Имеется в виду, [что] часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства. Сейчас вот то, когда мы говорим "количественное смягчение в мире", то, что проводит Федеральная резервная система [США], Европейский центральный банк, другие банки - это и есть эмиссия, которая используется в том числе и государством в заимствованиях для <...> борьбы с кризисом", - сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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