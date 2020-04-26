Кудрин прогнозирует взрывной рост IT-сектора и службы доставки после кризиса

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Отрасли информационных технологий, в особенности связанные с обеспечением дистанционного общения и обучения, а также службы доставки в результате экономического кризиса и пандемии коронавируса имеют наилучшие перспективы для развития, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Трафик провайдеров основных вырос на 40-50%, а иногда и больше, <…> это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к [прежним] формам жизни и учебы, работы. Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам", - сказал сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

Также, по словам главы Счетной палаты, в кризис хорошо себя чувствуют курьерские службы по доставке продовольствия и интернет-провайдеры.

"Соответственно - доставка продовольствия. Вот я даже сейчас смотрю по Москве - некоторые рестораны работают в закрытом режиме и работают на доставку. Есть курьеры, <...> они попадают в список разрешенных для функционирования структур. Я даже пользуюсь иногда доставкой", - сказал Кудрин.

По его мнению, кризис также будет способствовать развитию новых систем защиты информации и частной жизни человека.

"Вы видите, как серьезно сейчас изменится система контроля за передвижением населения, <...> что уже по социальным сетям мы можем портрет любого человека составить, или тем, чем он занимается. <...> Действительно, подконтрольность человека очень большая, поэтому возникнут и новые системы защиты частной жизни человека и ограничения предоставления такой информации, то есть, я думаю, и обратная сторона возникнет, когда государство должно только в определенных случаях иметь доступ к такого рода информации. Это, мне кажется, тоже интересное развитие событий", - заключил Кудрин.