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Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь наиболее бедным

Речь идет о слоях населения, которые не получают денежных выплат
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает за выделение продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.

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"Конечно, нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" в воскресенье.

По словам Кудрина, уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, поэтому государство обязано в первую очередь прийти на помощь наиболее пострадавшим категориям граждан.

"К сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизится зарплата, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьезно, поэтому по-другому государства должны сегодня подходить, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте - человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства - что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис", - сказал он.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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