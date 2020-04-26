{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Испании прогнозирует усиление соперничества между США и КНР в контексте пандемии

Аранча Гонсалес Лая также считает неизбежным сокращение ВВП Испании

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем усилится в контексте пандемии коронавируса. Такое мнение высказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в опубликованном в воскресенье интервью газете El Mundo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это стратегическое соперничество [между США и КНР], которое существует и которое обострится", - считает министр. По ее мнению, кризис, вызванный распространением заболевания, также может привести к росту неравенства между Севером и Югом.

Комментируя экономические последствия для Испании от пандемии, Гонсалес Лая уточнила: "Практически невозможно избежать сокращения ВВП". "Это сложно, потому что основной мерой, принятой для сдерживания инфекции, было резкое ограничение свободы передвижения, - добавила глава МИД. - Например, для туризма, который составляет 12% нашего ВВП, передвижения крайне важны".

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение людей. С воскресенья власти решили ввести послабления для детей, которым теперь можно выходить на прогулку.

Теги
СШАИспанияКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" изменил курс на Находку
В конце декабря 2019 года швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода из-за санкций США и увела свои суда-трубоукладчики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС