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СМИ: внутри ОПЕК падение цен на нефть нанесет наибольший ущерб Нигерии, Анголе и Ираку

Эти страны не имеют как надежных долгосрочных контрактов на поставку нефти, так и крупных национальных нефтеперерабатывающих мощностей, отмечает издание This Day

ПРЕТОРИЯ, 26 апреля. /ТАСС/. Нигерия, Ангола и Ирак понесут главные потери среди всех стран ОПЕК в результате падения нефтяных цен на мировом рынке. Об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета This Day со ссылкой на выводы экспертов.

Ангола, Нигерия и Ирак не имеют как надежных долгосрочных контрактов на поставку нефти, так и крупных национальных нефтеперерабатывающих мощностей, отмечает издание. Если нефтяные цены продолжат свое падение ниже себестоимости, многие производители будут вынуждены прекратить добычу из-за трудностей в реализации сырья.

По состоянию на текущий день стоимость добычи нефти на нигерийских месторождениях в дельте реки Нигер составляет $25-30 за баррель, указывает издание. По его оценке, при текущих ценах многие компании станут убыточными.

Как отмечает в свою очередь нигерийская газета Premium Times, во второй половине апреля цена на лучший сорт нигерийской нефти, который отличается низким содержанием примесей, Bonny Light составляет $12-13 за баррель.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м - в мире. По словам исполнительного директора государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) Меле Киари, Нигерия довела сейчас суточные объемы добычи нефти до 2,44 млн баррелей. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе.

Теги
АнголаНигерияИрак
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