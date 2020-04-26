Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса

"Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент сказал, что всем "надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия". Он призвал белорусов не поддаваться панике. "Переживем и это (пандемию - прим. ТАСС). Надо думать о будущем", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в Европе уже начали отменять карантинные меры, несмотря продолжающуюся пандемию. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие, и, наверное, мир изменится", - сказал Лукашенко. Глава Белоруссии призвал соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью. "Заболел, начинается что-то там, немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя", - заявил президент Белоруссии.

По его словам, в республике в борьбе с коронавирусом действуют в соответствии с обстановкой. "Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо - введем комендантский час. Что за проблема? Но нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает: давайте карантин. Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко. Он считает правильным отказаться от введения запретительных мер. "Как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям (на Радоницу - прим. ТАСС)? А не дай бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я могу только рекомендовать и просить поберечь себя. Что я точно знаю: если бы мы закрыли людей и создали панику, у нас была бы беда", - отметил президент Белоруссии.

Количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии за сутки увеличилось на 873 человека и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик инфицирования придется на конец апреля - начало мая.