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Верховный суд подтвердил незаконность сделок экс-руководства Рост банка на 205 млрд руб.

В июне 2019 года суд отменил две сделки по внесению руководством Рост банка 205 млрд рублей в уставный капитал ООО "Рост инвестиции" и 50 млрд рублей в ООО "Рост капитал"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы бизнесмена Микаила Шишханова и других экс-руководителей Рост банка по делу о незаконном внесении банком 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции".

"Отказать в передаче кассационных жалоб Шишханова Микаила Османовича, Лукина Александра Александровича и Любенцова Кирилла Вячеславовича для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в опубликованном определении суда.

В документе отмечается, что доводы, приведенные заявителями, "не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств".

В ноябре 2019 года арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Микаила Шишханова и других экс-руководителей Рост банка, оставив в силе постановление апелляционного суда о признании незаконным внесение банком 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции".

В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отменил две сделки по внесению прежним руководством Рост банка, который сейчас присоединен к банку "Траст", 205 млрд рублей в уставный капитал ООО "Рост инвестиции" и 50 млрд рублей в ООО "Рост капитал". Банк "Траст" требовал в суде признать недействительными обе сделки. По мнению "Траста", их целью был вывод активов из Рост банка.

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