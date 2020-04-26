Песков заявил, что у России есть "подушка безопасности" на период низких цен на нефть

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия имеет "подушку безопасности" на период низких цен на нефть, но эти резервы нужно использовать рачительно и без популизма. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Да, сможет, - ответил Песков на вопрос, сможет ли Россия жить в условиях экстремально низких цен на нефть. - Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности".

Он подчеркнул при этом, что "надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов". "Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениям, что "давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику" и так далее", - подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, на замещение выпадающих нефтегазовых доходов в текущем году будет потрачено 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

21 апреля стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе снизилась до $11,59. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74, отмечалось в материалах агентства Argus.

Российская нефть продемонстрировала спад на фоне нефтяного шока, когда стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex 20 апреля, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Как писал Argus, доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.