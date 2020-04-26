В Минэнерго ожидают постепенное восстановление спроса на нефть во втором полугодии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает постепенное восстановление спроса на нефть во втором полугодии 2020 года, до этого странам-производителям нужно избежать полного заполнения нефтехранилищ и не допустить коллапса на рынке. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Никогда еще мир не сталкивался с тем, чтобы на 20-30% падал спрос в нефтяной отрасли. Когда идут колебания на десятки процентов, это ненормально. Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае будет восстанавливаться. Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что понятно, что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса и хотелось бы (этого) избежать. Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будут расти", - сказал он.

Новак также прокомментировал падение нефтяных майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, которое произошло 20 апреля. "Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьезно, будто вся нефть теперь будет стоить дешевле", - заметил он.

"Это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене. Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти", - добавил министр.

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. При этом мировые нефтехранилища практически переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.