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Пандемия коронавируса нового типа

Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

Как заявил Кевин Хассетт, американская экономика "испытывает крупнейшее потрясение"

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Безработица в США из-за последствий пандемии коронавируса нового типа может достичь показателей Великой депрессии, длившейся почти 12 лет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News старший советник президента США Кевин Хассетт.

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"Не стоит заблуждаться, ситуация [с экономикой] реально тяжелая. Наша экономика испытывает крупнейшее потрясение", - признал Хассетт. Он не исключил "приближения безработицы к уровню, отмеченному во времена Великой депрессии".

"Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - отметил старший советник главы государства.

Хассетт во вторник в интервью Fox News допустил, что сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 939,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53 934 человека.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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