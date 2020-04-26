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Глава Минфина прогнозирует оживление экономики США летом или в начале осени

Стивен Мнучин заявил, что власти начинают "открывать страну в мае-июне"

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Оживление экономической активности США произойдет летом или в начале осени этого года. Такой прогноз министр финансов США Стивен Мнучин озвучил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

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Ему был задан вопрос, как скоро можно ожидать оживления экономической активности в США. "Мы начинаем открывать страну в мае-июне, поэтому оживления экономики можно ожидать в июле, августе или сентябре", - ответил Мнучин, напомнив о том, что федеральное правительство выделяет триллионы долларов на оказание помощи американскому бизнесу и гражданам в свете пандемии.

Министра попросили прокомментировать данные бюджетного управления Конгресса США, которое в опубликованном в пятницу докладе прогнозировало, что ВВП страны во II квартале нынешнего года сократится на 39,6% в пересчете на годовую основу в связи с последствиями пандемии нового коронавируса. Ситуация несколько поправится в третьем квартале, когда ожидается рост на 23,5% в пересчете на годовую основу, а в четвертом квартале - рост на 10,5%. В целом, темпы роста экономики США сократятся на 5,6% в этом году.

"Мы еще никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Это не финансовый кризис, так как мы [по своей воле] закрываем и открываем экономику", - заметил глава Минфина. Он обратил внимание на "беспрецедентный объем ликвидных средств", запущенных в систему денежного обращения, и выразил надежду на уверенный рост потребления в США к концу лета.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 939,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53 934 человека.

Теги
СШАМнучин, Стивен
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