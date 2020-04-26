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ОПЕК рассчитывает, что цена барреля нефти составит в середине года около $40

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб ожидает, что цены вырастут в течение мая и июня

ТАСС, 26 апреля. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена барреля сырой нефти к середине нынешнего года составит около $40. Об этом, как передал новостной портал Shafaq news, заявил в воскресенье министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

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"Организация [ОПЕК] рассчитывает, что уровень цен на нефть составит около $40 за баррель ко второй половине нынешнего года", - отметил Аркаб. Министр полагает, что цены на это энергетическое сырье "вырастут в течение мая и июня в среднем до $35 за баррель".

Аркаб добавил, что такая тенденция будет связана "с реализацией соглашения [ОПЕК+] о сокращении добычи сырой нефти".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

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