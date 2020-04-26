Минфин с Минэнерго США прорабатывают вопрос госкредитования нефтяных компаний

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов и Министерство энергетики США прорабатывают вопрос государственного кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. Об этом министр финансов Стивен Мнучин сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Ему был задан вопрос, допускает ли федеральное правительство возможность спасения крупных нефтегазовых компаний за счет государственных средств. "Президент ясно заявил, что никаких выкупов [за государственный счет] авиакомпаний или нефтяных компаний не будет. Мы при определенном сценарии рассмотрим возможность кредитования предприятий, играющих стратегически важную роль [для экономики США]", - заверил Мнучин.

Он информировал, что Минфин совместно с министерством энергетики "тщательно прорабатывают" вопрос государственного кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. По данным источников агентства Bloomberg, Минфин также рассматривает такие предложения, как предоставление кредита в обмен на долю в нефтяной компании или же в обмен на ее обязательство сократить добычу сырья в условиях перенасыщения мирового рынка.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от $10 и ниже за баррель вынудит более 1,1 тысячи американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.

Расходы на стимулирование экономики

Администрация США израсходует столько денежных средств, сколько потребуется для преодоления последствий пандемии коронавируса для американской экономики, невзирая на рост государственного долга страны, заявил министр финансов США.