Минфин с Минэнерго США прорабатывают вопрос госкредитования нефтяных компаний

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов и Министерство энергетики США прорабатывают вопрос государственного кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. Об этом министр финансов Стивен Мнучин сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.
Ему был задан вопрос, допускает ли федеральное правительство возможность спасения крупных нефтегазовых компаний за счет государственных средств. "Президент ясно заявил, что никаких выкупов [за государственный счет] авиакомпаний или нефтяных компаний не будет. Мы при определенном сценарии рассмотрим возможность кредитования предприятий, играющих стратегически важную роль [для экономики США]", - заверил Мнучин.
Он информировал, что Минфин совместно с министерством энергетики "тщательно прорабатывают" вопрос государственного кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. По данным источников агентства Bloomberg, Минфин также рассматривает такие предложения, как предоставление кредита в обмен на долю в нефтяной компании или же в обмен на ее обязательство сократить добычу сырья в условиях перенасыщения мирового рынка.
Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от $10 и ниже за баррель вынудит более 1,1 тысячи американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.
Расходы на стимулирование экономики
Администрация США израсходует столько денежных средств, сколько потребуется для преодоления последствий пандемии коронавируса для американской экономики, невзирая на рост государственного долга страны, заявил министр финансов США.
"Хорошая новость состоит в том, что ставки по кредитам невероятно низки", - отметил он, комментируя обнародованные на прошлой неделе оценки специалистов Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты МВФ прогнозировали, что госдолг США из-за предпринимаемых мер противодействия распространению коронавируса вырастет в 2020 году до 131,1% ВВП. Согласно данным Бюро экономического анализа при американском министерстве торговли, ВВП страны на конец прошлого года составлял $21,73 трлн.
"Со временем мы вернемся к решению этой проблемы [долга], но сейчас мы должны помочь американским рабочим и находимся в состоянии войны", - уточнил Мнучин. "В этой войне мы победим во что бы то ни стало, если нужно будет потратить больше средств, мы их потратим", - заявил глава Минфина.
"Мы запустили совершенно новую программу в невероятно сжатые сроки. И то, что отпущенные средства закончились так быстро, свидетельствует только об ее [программы] успехе", - сказал Мнучин и напомнил, что первый этап стимулирования экономики страны включал "миллион американских компаний со штатом от десяти человек и меньше". Как уточнил министр, администрация США по ходу дела скорректировала критерии оказания финансовой поддержки частным предприятиям, в результате чего крупные фирмы стали возвращать полученные из госказны средства. Глава Минфина таким образом прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, согласно которой 13 американских компаний, прочно стоящих на ногах, вернули в бюджет $170 млн из фондов, предназначенных для оказания помощи малому и среднему бизнесу.
Мнучин отметил, что его мало волнует то, насколько быстро заканчивается очередной транш финансовой поддержки. "Я на самом деле надеюсь на то, что на этот раз деньги у нас закончатся быстро. Это будет означать, что мы выделили реальные деньги работающим людям", - сказал министр.
Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.