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Пандемия коронавируса нового типа

Совкомбанк перевел часть сотрудников на постоянную работу в офисе в период пандемии

Пока на постоянное проживание в офисе перевели только десять сотрудников
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк перевел около десяти своих сотрудников, наиболее важных для бесперебойной работы организации в период самоизоляции, на постоянную работу из офиса. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда и совладелеца кредитной организации Сергея Хотимского.

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"Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится", - приводит РБК слова Хотимского.

Кроме того, в банке "Зенит" изданию сообщили, что организация также рассматривает план перевода отдельных сотрудников на работу в режиме 24/7 из офиса, но пока данный вариант не реализован. Представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф банка заявили РБК, что пока не предлагают своим сотрудникам постоянно работать из офиса.

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