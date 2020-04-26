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Пандемия коронавируса нового типа

США и АСЕАН намерены сотрудничать по предотвращению рецессии в свете пандемии

Главы внешнеполитических ведомств страны и ассоциации приняли совместное заявление

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут сотрудничать для предотвращения рисков мировой рецессии, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США и АСЕАН по итогам их видеоконференции.

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"Мы поддерживаем расширение обмена опытом в эпидемиологических исследованиях и разработках, клинических испытаниях, исследованиях и создании вакцин, противовирусной медицине, развитии возможностей по реагированию на вызовы здравоохранения, - отмечается в тексте. - Приветствуем активное сотрудничество между соответствующими ведомствами АСЕАН и США".

Министры отметили принимаемые странами усилия для наращивания экономической стабильности и устойчивости, включая меры экономического стимулирования, содействия населению и бизнесу, пострадавшим от последствий пандемии.

"Подтверждаем необходимость шагов по снижения влияния COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] на экономику путем принятия стимулирующих мер, фискальных и нефискальных, монетарной и финансовой политики, как и внедрения большего числа программ для сохранения темпов экономического роста, - говорится в заявлении. - Поддерживаем дальнейшее сотрудничество в восстановлении после пандемии, стимулировании экономического развития и финансовой устойчивости, возобновлении роста и предотвращении возможных рисков мировой рецессии".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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