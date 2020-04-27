В Дагестане завод наладил выпуск вентилей для медоборудования

ТАСС, 27 апреля. Выпуск кислородных вентилей для медоборудования наладил завод "Дагдизель" в Дагестане по поручению главы республики, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Специалисты предприятия в кратчайший срок разработали конструкторскую документацию и освоили производство вентилей, перейдя на трехсменную работу. При общей потребности республики на данный момент в тысяче штук, предприятие уже поставило республике более 300", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана Владимир Васильев и правительство республики 15 апреля поставили задачу перед АО "Завод "Дагдизель" по производству кислородного вентиля, предназначенного для использования в качестве запорной арматуры при подводе кислорода к медицинскому оборудованию.