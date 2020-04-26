Embraer корректирует производство после разрыва сделки с Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 апреля. /ТАСС/. Бразильский авиапроизводитель Embraer разрабатывает меры экономии ресурсов компании после срыва сделки по созданию совместного предприятия с американской аэрокосмической корпорацией Boeing. Об этом в воскресенье сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В частности, как уточняется, Embraer приступил к корректировке производства и капитальных расходов. "Мы принимаем дополнительные меры для сохранения ликвидности и поддержания стабильного финансового положения", - цитирует агентство заявление авиапроизводителя. Данные меры включают оптимизацию запасов, продление сроков платежей, сокращение расходов и поиск источников финансирования. При этом отмечается, что компания завершила 2019 год с высокой степенью ликвидности и без значительных долговых обязательств на ближайшие два года.

В субботу Boeing аннулировала соглашение с Embraer, в рамках которого стороны планировали учредить совместное предприятие, обвинив бразильских партнеров в невыполнении его условий. Бразильский авиастроитель отверг эти обвинения, заявив о неправомерности действий партнеров. Речь идет о соглашении о производстве среднемагистральных пассажирских самолетов, в котором Boeing получил бы долю в 80%, Embraer - 20%. Второе соглашение между компаниями о выпуске военно-транспортного самолета KC-390 (в нем бразильской компании оговаривается 51%, американской - 49%) остается в силе.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые, будучи обладателями золотой акции, имели право наложить вето. В октябре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как уточнила в субботу Boeing, соглашение было одобрено без каких-либо условий всеми инстанциями, за исключением ЕК.