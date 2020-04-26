Минск хочет привлечь $2 - 2,5 млрд внешнего финансирования

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает получить от международных финансовых организаций около $2 - 2,5 млрд для преодоления экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире белорусского телеканала ОНТ .

"Вот эти все международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми вступили в переговоры. Потенциально это $2 - $2,5 млрд", - отметил первый вице-премьер.

Крутой сказал, что многие из международных финансовых институтов "просят, чтобы были предоставлены правительственные гарантии". "Думаю, что мы на это пойдем и осознанно несколько увеличим лимит внешнего государственного долга", - заявил первый замглавы правительства Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ о первоочередных мерах для обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Указ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. 2 апреля премьер-министр Сергей Румас говорил, что комплекс мер предусматривает поддержку секторов, в которых работают около 550 тыс. человек.