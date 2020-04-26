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Минфин готовит предложения для реализации послания президента

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что деньги на первоочередные обязательства есть

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минфин готовит предложения для среднесрочного планирования бюджета, в том числе, чтобы обеспечить ресурсами в последующие годы первоочередные обязательства в связи с исполнением послания президента, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас мы также готовим наши предложения и на перспективу, на обеспечение среднесрочного бюджетного планирования, с тем, чтобы первоочередные обязательства, в том числе которые начинают действовать в текущем году в связи с реализацией посланий президента, были обеспечены ресурсами не только в текущем году, но и на последующие годы, и в долгосрочной перспективе", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24"

"Деньги на первоочередные обязательства есть, мы осуществляем сейчас концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, которые необходимы нам для снижения негативных последствий пандемии. И эти деньги будут найдены", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января, в нем он анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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