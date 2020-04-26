Решетников: субсидии для туроператоров могут помочь сохранить рабочие места в отрасли

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Субсидии для туроператоров, правила предоставления которых в воскресенье были опубликованы на сайте правительства РФ, могут помочь сохранить рабочие места в туристической отрасли. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приведены в поступившем в ТАСС сообщении Ростуризма.

"Субсидия позволит поддержать ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков [из-за пандемии коронавируса] и снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к обязательствам перед туристами. Многие туроператоры вынуждены были досрочно организовать вывоз туристов из закрывающихся стран за свой счет, отправляя внепланово самолеты для вывоза соотечественников. Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места", - сказал Решетников.

Правительства РФ ранее выделило 3,5 млрд рублей субсидий на возмещение туроператорам убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса.

В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Также туроператоры могут компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили в Ростуризме.

"Российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса - в течение всего двух недель вернув на родину 160 тыс. туристов из 43 стран. При этом, несмотря на колоссальные убытки, сегодня туроператоры продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая туристам выгодные условия переноса туров. Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых туристических направлений по России после нормализации ситуации. С учетом масштабов кризиса, субсидия не решит всех проблем рынка, но позволит туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед людьми - работниками и туристами", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма, сообщили в ведомстве.