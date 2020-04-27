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Reuters: США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей

Республика сможет приобретать энергоносители у Ирана до 26 мая

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на 30 дней (до 26 мая) продлили для Ирака исключение из-под действия санкций для покупки у Ирана энергоносителей. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Госсекретарь [США Майкл Помпео] продлил на короткий срок исключения, чтобы дать время на формирование заслуживающего доверие правительства [Ирака]", - отметил сотрудник ведомства. По его словам, после формирования правительства госсекретарь будет оценивать возможность продления исключений, а также возобновления сотрудничества с Ираком по снижению зависимости от "ненадежных поставок энергоносителей из Ирана".

В декабре 2018 года и в марте 2019 года США уже принимали решение на 90 дней вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Летом прошлого года этот срок был продлен еще на 120 дней.

Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока "нет альтернативы для замены импорта газа из Ирана". Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа как источника питания для своей энергосистемы. Ирак вырабатывает 14 тыс. мегаватт посредством национальной электроэнергетической системы, а дополнительные 4 тыс. мегаватт вырабатываются благодаря импорту газа и электроэнергии.

Президент Ирака Бархам Салех 9 апреля поручил начальнику иракской разведки Мустафе аль-Казыми сформировать новый кабинет министров. Пока процесс формирования правительства не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку в конце ноября прошлого года.

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