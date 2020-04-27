"Известия": сверхнакопления ФНБ не будут вкладывать в инфраструктуру

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России планирует отказаться от идеи направлять сверхнакопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции в инфраструктурные проекты. Данная инициатива позволит сохранить резервы в условиях ожидаемого по итогам года серьезного дефицита бюджета, сообщает в понедельника газета "Известия" со ссылкой на два источника, близкие к правительству.

Издание напоминает, что в феврале нынешнего года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инвестиции из сверхнакоплений ФНБ остаются в силе и Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из ФНБ ежегодно на новые инвестиционные проекты. Однако, по словам источника газеты, экономическая ситуация в стране за два месяца изменилась настолько, что уже не стоит вопрос, вкладывать ли ресурсы ФНБ в долгострои или не вкладывать.

"После покупки Сбербанка (покупки правительством доли Сбербанка у ЦБ РФ в начале апреля - прим. ТАСС) в ФНБ останется не так много свободных ресурсов - в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя бюджетный кодекс", - пояснил изданию другой источник.

В Минфине "Известиям" сообщили, что использование средств ФНБ будет происходить "исходя из складывающейся ситуации в экономике".

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ. По словам министра, объем средств, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса и сглаживания ее последствий для экономики, составит около 2,8% ВВП, а общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП.