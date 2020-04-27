{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": производителей антисептиков могут освободить от уплаты акциза на спирт

Соответствующий законопроект разработан с целью не допустить удорожания данной категории товаров

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России разработало меры поддержки производителей дезинфицирующей продукции, в состав которой входит спирт. В Минфине предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, разрешающие предприятиям приобретать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, производителям необходимо будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем для которой служит такой спирт. Свидетельство будет выдаваться налоговыми органами заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Для получения документа необходимо будет предоставить список видов таких товаров с указанием номера свидетельства о государственной регистрации. После этого производители смогут закупать этанол для изготовления дезинфицирующей продукции, в том числе в емкостях более 100 мл.

Как сообщают "Известия", законопроект, разработанный с целью не допустить удорожания данной категории товаров, уже внесен в кабмин. Издание направило запрос в пресс-службу правительства РФ.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил ТАСС, что Минфин РФ готовит законопроект о временной приостановке действия акцизов на денатурированный спирт, который не предназначен для употребления внутрь. Проект в том числе позволит использовать конфискованный спирт для медицинских целей в период распространения коронавируса. По его словам, акциз на спирт вырос в пять раз с января текущего года. Если на медицинские нужды направлять денатурированный спирт и не отменить акциз, то медицинский препарат будет стоить в пять раз дороже, уточнил сенатор.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии
По данным издания, это самое значительное падение ВВП со времени основания Федеративной Республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС