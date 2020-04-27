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Ситуация с ценой на нефть WTI

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Diamond Offshore оценила свои долги в $2,6 млрд, свое финансовое положение компания объяснила "резким ухудшением" состояния нефтедобычи в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, запрос направлен на рассмотрение специального суда в Хьюстоне (штат Техас). Компания, на балансе которой 15 буровых платформ, аргументировала свое бедственное финансовое положение "резким ухудшением" состояния нефтедобычи в США из-за таких негативных факторов, как последствия пандемии коронавируса и ценовая война между некоторыми участницами ОПЕК+.

Выручка Diamond Offshore, в которой работают около 2,5 тыс. человек, составила $981 млн в прошлом году. В этом году компания выбрала до остатка кредитную линию в размере $400 млн и была вынуждена пропустить начисление дивидендов держателем ее долговых обязательств, говорится в публикации. В обращении в суд по делам банкротств Diamond Offshore оценила свои активы в $5,8 млрд, долги - в $2,6 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье в эфире телеканала Fox News подтвердил проработку вопроса государственного кредитования национальных нефтяных компаний, столкнувшихся с серьезными трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. При этом Мнучин исключил вероятность спасения крупных предприятий за счет налогоплательщиков.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от $10 и ниже за баррель вынудит более 1,1 тыс. американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.

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СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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