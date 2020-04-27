Один из крупнейших стивидоров Приморья завершает переход на закрытую перевалку угля

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Компания "Терминал Астафьева", которая работает в порту Находки, в мае начнет строительство навеса над портом для защиты от угольной пыли. Это станет следующим шагом к переходу на закрытую перевалку и поможет сделать чище воздух, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье особенно обострилась в 2017 году, когда вырос экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент РФ Владимир Путин дал поручение, согласно которому стивидоры должны перейти на закрытую перевалку угля, не загрязняющую атмосферу.

"Мы приступаем к финальной стадии перехода на защищенную перевалку. Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности, на "Терминале Астафьева". Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвовали в строительстве ремонтно-механических мастерских", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора предприятия Руслана Кондратова.

Строительство начнется в середине мая с бурения свайного основания под фундаменты опор, всего будет создано 12 фундаментов. Каждая опора будет иметь площадь 9 кв. м и по прочности соответствовать опорам мостов. После этого будут построены железобетонные конструкции высотой 11 м и смонтирован навес максимальной высотой около 39 м.

"Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В "Терминале Астафьева" тщательно изучили подобные практики в Японии и Корее, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для борьбы с угольной пылью уже построили двухуровневый контур защитных экранов, наладили постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины. Эти меры позволили снизить концентрацию взвешенных веществ и угольной пыли в воздухе на границе санитарно-защитной зоны и жилых домов.