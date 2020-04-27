Reuters: Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon проводит испытания системы видеозвонков, предназначенной для проверки личности и благонадежности желающих сбывать товары на платформе этой американской компании. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По его данным, Amazon хочет таким образом повысить эффективность борьбы с подлогом, так как знакомиться очно с потенциальными продавцами чревато из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. На компанию неоднократно возлагали ответственность за то, что она неспособна пресечь торговлю поддельной продукцией на своей платформе.

Согласно публикации, Amazon приступила к испытаниям системы еще в феврале. Сотрудники компании в режиме видеоконференции провели ознакомительные беседы с более 1 тыс. продавцов в США, Китае, Великобритании и Японии.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.