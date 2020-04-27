{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов

Ранее компанию неоднократно обвиняли в неспособности пресечь торговлю поддельной продукцией на своей платформе

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon проводит испытания системы видеозвонков, предназначенной для проверки личности и благонадежности желающих сбывать товары на платформе этой американской компании. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

По его данным, Amazon хочет таким образом повысить эффективность борьбы с подлогом, так как знакомиться очно с потенциальными продавцами чревато из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. На компанию неоднократно возлагали ответственность за то, что она неспособна пресечь торговлю поддельной продукцией на своей платформе.

Согласно публикации, Amazon приступила к испытаниям системы еще в феврале. Сотрудники компании в режиме видеоконференции провели ознакомительные беседы с более 1 тыс. продавцов в США, Китае, Великобритании и Японии.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов
Гийом Фори подчеркнул, что это необходимо для спасения компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС