Прокуратура через суд добивается устранения нарушений в важнейшем порту Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области возбудила 12 административных дел в отношении Холмского торгового порта, расположенного на юге Сахалина, и его генерального директора Николая Землянухина в связи с повышением тарифов на перемещение автомобилей и нарушениями пропускного режима. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"С целью устранения нарушений транспортный прокурор внес три представления генеральному директору порта. В отношении ПАО "Холмский морской торговый порт" и его генерального директора прокурором возбуждены шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Неисполнение требований законодательства о транспортной безопасности"). В связи с отказом порта в удовлетворении представлений и протеста в отношении юридического лица и должностного лица возбуждены шесть дел об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ ("Неисполнение законных требований прокурора")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, основанием для проверок послужили обращения предпринимателей и информация в СМИ. Холмский городской суд уже рассмотрел один из поданных исков. Порт привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 11.15.1 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей. Однако порт решил обжаловать приговор. Остальные иски находятся на рассмотрении суда.

Ранее в правительстве Сахалинской области журналистам сообщали, что руководство порта приняло решение с 8 апреля увеличить тарифы на перемещение автомобильного транспорта. По старым тарифам, проезд автомобиля весом до 5 тонн стоил 1 тыс. 315 рублей с НДС, от 5 тонн - 3 тыс. 76 рублей. Руководство порта объяснило, что с учетом инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию старые тарифы могли привести к убыткам и банкротству предприятия. Новая стоимость проезда в морской гавани составляет 3,5 тыс. рублей за автомобиль весом до 3,5 тонн и 8 тыс. рублей за транспорт от 3,5 тонн. На предприятии заверили, что повышение цен существенно не отразится на стоимости товаров.

Холмский торговый порт расположен на западном побережье южной части острова Сахалин. Он задействован в паромной переправе Холмск - Ванино, являющейся единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. Паромы, работающие на линии, перевозят ежегодно более 25 тыс. пассажиров. Грузооборот порта превышает 2,5 млн тонн грузов в год.