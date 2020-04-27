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Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": число заявок на снижение долговой нагрузки приблизилось к 1 млн

При этом за прошлую неделю ЦБ получил более 800 жалоб на отказы в предоставлении каникул

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество обращений с просьбой снизить долговую нагрузку в связи с потерей доходов в период пандемии коронавируса приблизилось к миллиону и стремительно растет с каждой неделей. Кредитные "отказники" в связи с этим все чаще обращаются с жалобами в Банк России и защитникам прав потребителей финансовых услуг, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.

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"Банк России тоже получает жалобы и обращения граждан, и мы видим, что в последнее время их число заметно выросло, - подтвердили в ЦБ. - Однако важно отметить, что мы получаем намного больше обращений граждан с вопросами по порядку применения кредитных каникул, чем жалоб на отказ в их предоставлении. Это объяснимо, поскольку тематика для граждан новая и требует особого внимания. Поэтому мы разместили на наших ресурсах подробные и понятные разъяснения. Аналогичные разъяснения дает наш кол-центр".

По данным издания, за прошлую неделю ЦБ получил более 800 жалоб на отказы в предоставлении каникул. "Если сравнить с числом реструктурированных кредитов, то это не так много. Но, конечно, все обращения были внимательно и оперативно проработаны нами вместе с банками, - сообщили в регуляторе. - Во многих случаях банки исправили допущенные ошибки и каникулы были предоставлены заемщику".

Как сообщает издание, основными причинами отказа стали превышение пороговой суммы кредита, установленной правительством, или отсутствие снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. "В таких случаях мы рекомендуем банкам обязательно предложить заемщику собственную программу реструктуризации, чтобы помочь решить именно его проблему с учетом ее специфики", - пояснили в ЦБ.

В Центробанке отметили, что те граждане, которые не получили предложения по реструктуризации от своего банка, могут сообщить эту информацию ЦБ для проведения соответствующей работы с кредиторами. "В необходимых случаях с банками проводится и будет активизирована надзорная работа", - добавили в Банке России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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