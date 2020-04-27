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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов

Гийом Фори подчеркнул, что это необходимо для спасения компании

ТАСС, 27 апреля. Глава авиастроительной компании Airbus Гийом Фори предупредил своих сотрудников о том, что компания будет сокращать расходы из-за влияния пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо главы компании.

"Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании", - говорится в письме . Руководитель Airbus отметил, что необходимо немедленно начать уменьшать расходы для спасения компании.

Ранее корпорация уже сократила производство пассажирских самолетов на треть.

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типа
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