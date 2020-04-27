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Пандемия коронавируса нового типа

Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса

По данным "Русала", с января по март 2020 года на глобальном рынке образовался профицит в объеме 1,7 млн тонн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное воздействие на глобальный рынок алюминия, в результате чего спрос на этот металл в мире уже упал на 6,4%. Об этом говорится в отчете ведущего российского производителя алюминия "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.

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"В первом квартале 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,4% - до 14,43 млн тонн", - отмечается в документе. В частности, в Китае спрос упал на 6,3% - до 7,83 млн тонн, в остальной части мира - на 6,5%, до 6,6 млн тонн.

"Вспышка COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания - прим. ТАСС) полностью изменила рыночные перспективы в 2020 году", - констатировали эксперты "Русала". В частности, по данным компании, с января по март 2020 года на глобальном рынке образовался профицит алюминия в объеме 1,7 млн тонн.

Среди наиболее уязвимых отраслей, подверженных падению спроса на металл, оказался транспортный сектор из-за приостановки производства на заводах ведущих автопроизводителей в Европе, Китае, США и других странах, отмечается в докладе.

Производство "Русала"

"Русал" в первом квартале текущего года произвел 940 тыс. тонн алюминия - на 0,9% меньше по сравнению с последним кварталом предыдущего года. "При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска", - отмечается в документе. В то же время в годовом выражении показатель возрос на 1,3% (по сравнению с 928 тыс. тонн в первом квартале 2019 года).

Объем продаж металла за отчетный период упал на 17,4% по сравнению с предыдущим кварталом - до 914 тыс. тонн. Однако в годовом выражении он вырос на 2%. Средняя цена реализации алюминия составила $1 864 за тонну, понизившись на 0,5% в квартальном и на 4,4% в годовом исчислении.

С географической точки зрения ситуация на рынке продаж в целом не изменилась: наибольший объем реализации пришелся на Европу (доля 55%). В России и СНГ было реализовано 22% от общего объема продаж, в Азии - 15%, в Америке - 7%.

По сравнению с последним кварталом 2019 года объем производства глинозема в отчетном периоде снизился на 1,8% - до 2,013 млн тонн. Добыча бокситов упала на 11,2% (до 3,577 млн тонн), нефелиновой руды - увеличилась на 0,8% (до 1,083 млн тонн), отмечается в отчете.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. На его предприятиях работают около 64 000 человек.

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