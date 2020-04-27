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Пандемия коронавируса нового типа

"Ъ": Минкомсвязь предложила отсрочить введение ежегодного увеличения размеров хранилищ

В ведомстве также предложили исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого возросло в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь направила в правительство РФ письмо с предложениями по мерам поддержки телеком-отраслей. В ведомстве согласились отсрочить введение ежегодного увеличения размеров хранилищ, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма, подлинность которого подтвердили в Минкомсвязи.

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По данным издания, министерство учло просьбы операторов связи отложить вступление в силу наиболее затратных норм "закона Яровой", который предусматривает обязанность хранить данные абонентов. Теперь ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% планируется отложить на год. Кроме того, в Минкомсвязи предложили исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого возросло в связи с пандемией коронавируса. Газета сообщает, что операторам связи также могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца нынешнего года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

Помимо этого, предлагается отменить до конца 2020 года уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить НДФЛ, обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов, а также запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, которые внедряют отечественные решения. Также планируется начать выдачу гранатов институтам развития разработчиков программных решений и субсидировать спрос на их продукцию.

По информации издания, в случае отсутствия мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30%, а это в свою очередь даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 трлн рублей до 700-800 млрд рублей в 2020 году, следует из оценок представителей отрасли в пояснительной записке к мерам поддержки.

Операторы связи, опрошенные "Коммерсантом", надеются на принятие предложенных министерством мер.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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