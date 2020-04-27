Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 апреля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок на фоне готовности ряда стран ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии в понедельник поднялся на 199 пунктов (0,84%) - до значения 24 030, и продолжил рост. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Положительная динамика передалась всем "голубым фишкам", входящим в структуру индекса, за исключением WH Group - крупнейшего в мире производителя свинины. Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с сырьевым сектором, телекоммуникациями, финансами и страхованием. На 2,41% подорожали акции китайского гиганта сотовой связи China Unicom - до 5,09 гонконгских долларов за бумагу.

Оптимизм инвесторов связан с улучшением эпидемиологической ситуации и в самом Гонконге, где число случаев заражения коронавирусом в воскресенье вновь свелось к нулю. "Мы ожидаем, что рынок будет расти на этой неделе, поскольку правительство намерено снять некоторые ограничения, и Гонконг попытается вернуться к нормальной жизни", - отметил местный финансовый аналитик Френсис Лунь.