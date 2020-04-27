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"М.Видео" и "Эльдорадо" откроют виртуальные магазины на Ozon

Цены на товары будут полностью соответствовать собственным предложениям ретейлеров, включая промоакции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в РФ ретейлер электроники и бытовой техники Группа "М.Видео-Эльдорадо" откроет виртуальные магазины на Ozon, став тем самым крупнейшим партнером маркетплейса в сегменте. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" станет крупнейшим партнером маркетплейса в сегменте бытовой техники и электроники и представит более 20 тыс. наименований товаров. На отдельных витринах "М.Видео" и "Эльдорадо" на Ozon будет представлено порядка 80% ассортимента ретейлеров", - отмечает Ozon.

"М.Видео" и "Эльдорадо" продают товары также на собственном маркетплейсе Goods.ru. На Ozon цены на товары будут полностью соответствовать собственным предложениям "М.Видео" и "Эльдорадо", включая промоакции.

"Мы видим взаимный интерес - маркетплейс получает уже готовую, качественно выстроенную продуктовую категорию с актуальным ассортиментом и конкурентными ценами, группа - доступ к новой аудитории, которая по стилю потребления отличается от наших постоянных покупателей, к новым городам присутствия", - отметил коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" объединяет 513 магазинов под брендом "М.Видео", 506 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 19 магазинов "m_mobile" в более чем 250 городах Российской Федерации. Совокупный годовой оборот компаний превышает 435 млрд рублей с НДС.

Ozon - входит в тройку крупнейших по обороту российских e-commerce площадок, на которой представлено более 5 млн.товарных наименований. Более 80% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. По итогам 2019 года компания увеличила оборот на 93% до 80.7 млрд рублей.

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