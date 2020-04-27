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Пандемия коронавируса нового типа

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7%

Наиболее заметный спад в I квартале показали компании нефтеперерабатывающей, машиностроительной и автомобильной промышленности

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по март включительно из-за пандемии нового коронавируса снизилась в годовом исчислении на 36,7% - до 781,45 млрд юаней (около $110,52 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

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К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых в год превышает 20 млн юаней, или $2,82 млн.

"Падение оказалось на 1,6 процентных пункта меньше, чем в январе и феврале. <...> В марте ситуация улучшилась, однако по-прежнему нельзя делать оптимистичных выводов, поскольку спрос на рынке все еще полностью не восстановлен, наблюдается увеличение продукции на складах. Цены на товары падают, а издержки остаются довольно высокими, - говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства. - На последующем этапе власти окажут активное содействие предприятиям для того, чтобы они преодолели возникшие трудности, а промышленность могла стабильно восстановиться".

Как следует из документа, прибыль компаний добывающей отрасли Китая упала на 27,5% - до 88,14 млрд юаней ($12,46 млрд). У предприятий обрабатывающей промышленности отрицательная динамика оказалась более значительной - снижение на 38,9% - до 607,96 млрд юаней ($85,98 млрд). Показатель производителей, занимающихся выработкой и поставками электричества, тепла, газа и воды, сократился на 28,6% - до 85,35 млрд юаней ($12,07 млрд).

В докладе отмечается, что наиболее заметный спад в I квартале продемонстрировали национальные компании нефтеперерабатывающей (падение на 187,9%), машиностроительной (84,3%) и автомобильной (-80,2%) промышленности, а также производство текстильного химволокна (-62,2%), сырья и готовой продукции химической отрасли (-56,5%). В то же время управление зафиксировало рост прибыли у предприятий, занимающихся выпуском табачных изделий (28,5%) и у компаний, специализирующихся на переработке сельхозпродукции (11,2%).

Согласно официальным данным, в 2017 году прибыль крупных госпредприятий Китая выросла на 8,5% - до 6,8 трлн юаней (около $1 трлн по действовавшему на то время курсу). В 2018 году динамика составила 10,3%. В 2019 году она оказалась отрицательной, опустившись до -3,3% (6,19 трлн юаней, или $893,87 млрд).

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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