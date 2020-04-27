В Хабаровском крае на создание временных рабочих мест направят более 12 млн рублей

ХАБАРОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Временные рабочие места для 800 человек создадут в Хабаровском крае в 2020 году, направив на это более 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.

"Для безработных граждан, которые по ряду причин не могут быстро трудоустроиться, временные работы являются источником дохода, дают дополнительный шанс найти постоянное место работы, а молодежи, начинающей трудовую деятельность - приобрести трудовые навыки. Поэтому спрос на временные работы есть, особенно в сложные жизненные периоды", - сказал Виноградов, отметив, что оплачиваемые общественные работы не требуют специальной подготовки, их организуют для дополнительной социальной поддержки.

По его словам, с конца марта, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала осложняться, востребованным в качестве временной работы стало благоустройство и санитарная очистка городов и районов. Такие работы были организованы местными администрациями, предприятиями ЖКХ, бюджетными организациями.

"В случаях угрозы массового увольнения работников временные работы могут быть организованы работодателями в своих организациях, в том числе выходящие за рамки обычной деятельности - благоустройство, реконструкция, монтажные, пусконаладочные, архивные и другие", - сказал Виноградов. По его словам, с начала года было организовано более 540 рабочих мест для оплачиваемых общественных работ, в качестве подсобных рабочих, разнорабочих, дорожных рабочих, дворников. Участие в них приняли свыше 260 человек.

Пока, по данным комитета, ситуация на рынке труда в Хабаровском крае остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы - 0,85%, в прошлом году этот показатель был равен 0,98%, численность зарегистрированных безработных граждан не увеличилась и составила около 6 тыс. человек. Из-за введенных ограничений неполный рабочий день или неделю сейчас работают более 1,2 тыс. человек, в простое находятся свыше 1,1 тыс. человек, почти столько же - в отпусках без сохранения зарплаты. На удаленной работе сейчас более 11,6 тыс. человек.

Оставшиеся без работы могут получить новую специальность в рамках госуслуги, обратившись в центры занятости. Профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации доступны также людям предпенсионного возраста и женщинам с маленькими детьми в рамках национального проекта "Демография". "В крае дистанционно можно переобучиться или повысить квалификацию по профессиям бухгалтера, специалистов по закупкам, по управлению персоналом, по охране труда, преподавателя, делопроизводителя", - сказал Виноградов.