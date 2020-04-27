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Власти Хайнаня в 2020 году выделят субсидии компаниям для развития грузовых авиаперевозок

Размер субсидии для внутренних авиамаршрутов составит около $2,2 тыс., для международных - примерно $5,6 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 27 апреля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в текущем году предоставят субсидии компаниям, осуществляющим деятельность в области грузовых авиаперевозок. Об этом сообщило региональное управление транспорта.

Как отмечается в распространенном заявлении, данная мера направлена на увеличение грузопотока трех ключевых воздушных гаваней Хайнаня - аэропортов Мэйлань, Феникс и Боао, расположенных в северной, южной и восточной части острова. "Субсидии из профильных фондов по стимулированию развития будут предоставлены предприятиям, удовлетворяющим официально установленным требованиям", - уточняется в нем.

Согласно документу, размер субсидии для внутренних авиамаршрутов составит от 16 тыс. юаней (около $2,2 тыс. по текущему курсу) за рейс, для международных - от 40 тыс. юаней (примерно $5,6 тыс.).

"Власти Хайнаня способствуют увеличению потока грузовых перевозок авиатранспортом, четко координируя соответствующие меры с центральным правительством. Мы активно содействуем расширению воздушных каналов для обеспечения общенациональных и международных поставок, снижению логистических издержек и повышению конкурентоспособности хайнаньской продукции", - отметил представитель управления транспорта провинции.

24 марта Госсовет КНР распорядился принять ряд эффективных мер по стимулированию развития национальных грузовых авиаперевозок и повышению конкурентоспособности китайских компаний, осуществляющих деятельность в данной сфере. Ожидается, что такая программа позволит ускорить развитие целого ряда отраслей Хайнаня, в том числе сельского хозяйства, рыбных промыслов, производства с применением низкоуглеродных технологий, а также предприятий, специализирующихся на выпуске медицинской и фармацевтической продукции.

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