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Ситуация с ценой на нефть WTI

Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

Газета The Wall Street Journal объясняет это тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти из-за перенасыщения рынка и дефицита свободного пространства в хранилищах на суше
Описание
© AP Photo/Mark J. Terrill

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Береговая охрана США ведет наблюдение за непривычным скоплением нефтетанкеров вдоль побережья южной части штата Калифорния в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте местного отделения Береговой охраны, в зону ответственности которого входит акватория Тихого океана протяженностью 563 км вдоль берегов Калифорнии.

"27 танкеров находились у побережья Южной Калифорнии после полудня в четверг", - говорится в сообщении. "Ввиду уникальности ситуации Береговая охрана постоянно анализирует и адаптирует свои методы работы ради безопасности судов, стоящих на якоре, и для защиты окружающей среды", - отметил представитель Береговой охраны Маршалл Ньюберри. "Вахтенные Береговой охраны совместно с диспетчерами [портов] Южной Калифорнии тщательно отслеживают каждую стоянку, чтобы справиться с повышенным присутствием танкеров у берегов Калифорнии", - добавил он.

Служба не уточняет принадлежности судов и причин их скопления.

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Газета The Wall Street Journal обратила внимание на то, что присутствие значительного числа нефтетанкеров замечено у берегов Мальты, Южной Африки и в других местах. Газета объясняет это тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти ввиду перенасыщения рынка и дефицита свободного пространства в хранилищах на суше. Объем углеводородного сырья, находящегося в трюмах танкеров, с 1 марта увеличился на 76%, до 153 млн баррелей.

Аналогичное мнение высказал газете экономист Рид Айэнсон из нью-йоркской компании Kpler Inc., которая разрабатывает для нефтегазовых фирм средства отслеживания рыночной информации. Проблемы добывающих компаний представляют собой редкую возможность для трейдеров, которые занимаются заполнением танкеров сырой нефтью и направлением их в дрейфующее плавание, передает газета слова экономиста. С его точки зрения, расчет строится на том, что пандемия COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) исчерпает себя, а спрос на нефть и цены на нее подскочат позднее в этом году.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от $10 и ниже за баррель вынудит более 1,1 тыс. американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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