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Южная Корея приступила к подготовке строительства железнодорожной ветки к границе с КНДР

Стоимость проекта составляет $2,3 млрд

СЕУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Республика Корея начала в понедельник работы по подготовке к строительству железнодорожной ветки, которую в будущем планируется соединить с путями в КНДР и российским Транссибом. Об этом заявила на торжественной церемонии в приграничном городе Косон южнокорейский министр транспорта Ким Хён Ми.

"Этот проект внесет вклад не только в сбалансированное развитие Республики Корея, но является важным шагом в подготовке к межкорейскому сотрудничеству в области железнодорожного транспорта", - отметила она. Ким Хён Ми добавила, что ее ведомство планирует завершить подготовительные работы до конца текущего года и приступить к строительству 110-километровой ветки между городами Каннын и Косон в следующем году.

Выступая на церемонии, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль отметил, что этот проект стоимостью $2,3 млрд позволит "открыть новую эпоху, создав экономический блок региона Восточного (Японского - прим. ТАСС) моря".

Модернизация и соединение двух железнодорожных веток Республики Корея и КНДР было одним из ключевых пунктов совместной декларации, подписанной лидерами двух стран на историческом саммите в Пханмунджоме в апреле 2018 года. Наблюдатели отмечают, что сегодняшняя церемония в том числе направлена на демонстрацию готовности Сеула выполнить это обещание.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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