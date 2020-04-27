В правительстве одобрили первый проект федеральной схемы по обращению с отходами

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию, окончательно схема будет утверждена осенью. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Федеральная схема обращения с отходами <...> позволяет увидеть реальную картину отрасли, "белые" пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО. Это позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Дополнительно поручила РЭО (Российскому экологическому оператору - прим. ТАСС) отобразить на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и других вторичных материальных ресурсов. Это необходимо для объективной оценки реализации расширенной ответственности производителей", - сказала Абрамченко.

По ее словам, аккумулирование всех региональных данных об отходах в единой федеральной схеме позволит оптимизировать логистику, места расположения и мощности объектов инфраструктуры, контролировать региональных операторов, сформировать справедливый тариф и в целом создать систему обращения с отходами контролируемой и прозрачной. Окончательно схема будет утверждена осенью после обсуждения и согласования с регионами.

"Федеральная схема - это не просто очередная информационная система. Это скелет, вокруг которого будет строиться вся система управления отраслью. Схема позволяет сформировать баланс мощностей для захоронения и переработки коммунальных отходов, логистику вывоза отходов, позволяет регионам совместно использовать инфраструктуру. Так мы сможем определять приоритетные проекты для оказания мер финансовой поддержки и осуществлять контроль достижения целевых показателей национального проекта", - сказал глава РЭО Илья Гудков.

Как работает схема

Схема представляет собой интерактивную карту с источниками образования отходов, маршрутами их движения и объектами инфраструктуры. На основе математического моделирования экспертами РЭО определены места для размещения новых сортировок и полигонов, оптимизированы их мощности. В настоящее время в федеральной схеме представлено более 4 тыс. объектов, из них более 850 объектов инфраструктуры, которые предстоит построить и реконструировать до 2024 года.

Основой федеральной схемы являются территориальные схемы обращения с отходами, которые были обновлены регионами в 2019 году с учетом нового опыта, накопленного в первый год реформы. Территориальные схемы обращения с отходами обязательны для исполнения региональными операторами, именно в схемах определяется то, куда должны направляться отходы на сортировку или захоронение, где должны создаваться новые объекты.

"При разработке федеральной схемы проведен детальный анализ информации об объектах инфраструктуры, вносимых в базу данных. В частности, все объекты были найдены на спутниковых снимках, их координаты были уточнены, а объекты отображены на карте. Также производилось уточнение мощностей объектов и возможности их дальнейшего использования для приема отходов", - уточнили в пресс-службе.

При этом интерфейс федеральной схемы позволяет обеспечивать взаимодействие с регионами - в схеме предусмотрены личные кабинеты, посредством которых регионы вводят в систему информацию.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.