{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительстве одобрили первый проект федеральной схемы по обращению с отходами

Окончательно схема будет утверждена осенью

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию, окончательно схема будет утверждена осенью. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Федеральная схема обращения с отходами <...> позволяет увидеть реальную картину отрасли, "белые" пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО. Это позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Дополнительно поручила РЭО (Российскому экологическому оператору - прим. ТАСС) отобразить на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и других вторичных материальных ресурсов. Это необходимо для объективной оценки реализации расширенной ответственности производителей", - сказала Абрамченко.

По ее словам, аккумулирование всех региональных данных об отходах в единой федеральной схеме позволит оптимизировать логистику, места расположения и мощности объектов инфраструктуры, контролировать региональных операторов, сформировать справедливый тариф и в целом создать систему обращения с отходами контролируемой и прозрачной. Окончательно схема будет утверждена осенью после обсуждения и согласования с регионами.

"Федеральная схема - это не просто очередная информационная система. Это скелет, вокруг которого будет строиться вся система управления отраслью. Схема позволяет сформировать баланс мощностей для захоронения и переработки коммунальных отходов, логистику вывоза отходов, позволяет регионам совместно использовать инфраструктуру. Так мы сможем определять приоритетные проекты для оказания мер финансовой поддержки и осуществлять контроль достижения целевых показателей национального проекта", - сказал глава РЭО Илья Гудков.

Как работает схема

Схема представляет собой интерактивную карту с источниками образования отходов, маршрутами их движения и объектами инфраструктуры. На основе математического моделирования экспертами РЭО определены места для размещения новых сортировок и полигонов, оптимизированы их мощности. В настоящее время в федеральной схеме представлено более 4 тыс. объектов, из них более 850 объектов инфраструктуры, которые предстоит построить и реконструировать до 2024 года.

Основой федеральной схемы являются территориальные схемы обращения с отходами, которые были обновлены регионами в 2019 году с учетом нового опыта, накопленного в первый год реформы. Территориальные схемы обращения с отходами обязательны для исполнения региональными операторами, именно в схемах определяется то, куда должны направляться отходы на сортировку или захоронение, где должны создаваться новые объекты.

"При разработке федеральной схемы проведен детальный анализ информации об объектах инфраструктуры, вносимых в базу данных. В частности, все объекты были найдены на спутниковых снимках, их координаты были уточнены, а объекты отображены на карте. Также производилось уточнение мощностей объектов и возможности их дальнейшего использования для приема отходов", - уточнили в пресс-службе.

При этом интерфейс федеральной схемы позволяет обеспечивать взаимодействие с регионами - в схеме предусмотрены личные кабинеты, посредством которых регионы вводят в систему информацию.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
Реклама на ТАСС
"Новапорт" предоставил скидки авиакомпаниям
Кроме того, холдинг не будет сокращать персонал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС