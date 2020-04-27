Мэрия Владивостока ввела мораторий на уплату аренды за рекламные конструкции

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Администрация Владивостока объявила отсрочку на плату за аренду наружных рекламных конструкций с 1 апреля по 1 октября 2020 года в связи со сложившейся обстановкой из-за пандемии коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

Президент России Владимир Путин на прошедшей неделе указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус. Федеральные власти уже приняли ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу.

"В администрации Владивостока принято решение об оказании антикризисной поддержки работающим в сфере наружной рекламы предпринимателям. С 1 апреля по 1 октября 2020 года в городе установлен мораторий на взимание платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с рассрочкой оплаты платежей равными долями до 31 декабря 2020 года <…> Соответствующие постановления подписал глава города Олег Гуменюк", - говорится в сообщении.

Также мэрия обратилась в думу города с предложением отменить в 2020 году ежегодную индексацию расценок, которая влечет увеличение размера оплаты по договорам. Дума такое решение поддержала. Как подчеркнула начальник управления наружной рекламы и информации города Татьяна Шахова, речь идет о поддержке компаний, которые работают законно. При этом администрация города продолжает работу по демонтажу рекламы, которую размещают без разрешительных документов.

Рекламные фирмы просят больше поддержки

Как сообщила ТАСС президент ассоциации рекламных компаний Приморья "Основа", руководитель комитета наружной рекламы "Опоры России" Инна Кошелева, трудности в отрасли появились после того, как в середине марта начались массовые отказы контрагентов от контрактов на рекламу. В первую очередь, это турфирмы, бары, рестораны и кафе, а также компании по обучению и лечению за рубежом.

"В апреле наши доходы уже снизились на 70%, в мае ожидаем снижения до 90%, при этом расходы у нас остаются те же. Мы продолжаем платить по договорам с администрациями городов, тратиться на содержание конструкций, налоги, аренду офисов и зарплату, так как пытаемся сохранить сотрудников, у которых в свою очередь есть обязательства по кредитам, несовершеннолетние дети и родители-пенсионеры. Поэтому мы и просим администрации городов Приморья поддержать нас в это время", - сказала Кошелева.

Она добавила, что в регионе уже есть позитивные примеры, когда муниципалитеты в Находке и Арсеньеве полностью освободили предпринимателей от оплаты договоров на наружную рекламу на три месяца и еще на три месяца после установили отсрочку. "Это действительно существенная помощь. Мораторий, который ввели власти Владивостока, это конечно хорошо само по себе, но местные компании наружной рекламы это не спасет, потому что долг продолжит копиться, который потом надо будет отдавать, а доходов все это время нет", - отметила собеседница агентства.

Всего в Приморье с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 302 случая инфицирования, выздоровели 33 пациента, трое умерли. В регионе введен режим обязательной самоизоляции для всех, кроме работников ограниченного числа предприятий.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.