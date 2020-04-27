ТПП просит ЦБ подключить торговые компании к системе быстрых платежей как агентов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением подключить предприятия торговли к системе быстрых платежей в качестве агентов по приему платежей. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю вам рассмотреть возможность проведения пилотного проекта с крупнейшими торгово-сервисными предприятиями России и в его рамках реализовать возможность подключения торгово-сервисного предприятия к системе быстрых платежей напрямую в качестве агента по приему платежей. Статус агента позволит предприятиям реализовывать максимально удобные сценарии для проведения покупателями платежей в их точках оплаты, увеличить проникновение системы быстрых платежей за счет заинтересованности предприятий в данном способе платежа", - говорится в документе.

Глава палаты напомнил, что сейчас, согласно ст. 11 закона "О национальной платежной системе", агентами системы быстрых платежей могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Это обстоятельство вынуждает бизнес нести дополнительные материальные и нематериальные издержки при сотрудничестве с банками, выступающими агентами системы, что приводит к удорожанию каждой транзакции, убежден он.

"Однако современные системы контроля крупнейших розничных торговых компаний заинтересованы в прямом участии в качестве агента системы быстрых платежей и могут взять на себя ряд технических функций, поскольку это может гарантировать участникам возможное понижение текущих комиссий за прием безналичных платежей до десяти раз", - пояснил он свое предложение.

По словам Катырина, компании-члены ТПП, как и большинство коммерческих компаний России, ежегодно осуществляют сотни миллионов транзакций с помощью банковских карт, а их затраты на эквайринг исчисляются сотнями миллиардов рублей ежегодно. Компании выражают готовность активно участвовать в развитии системы быстрых платежей и различных сценариев, реализованных в данном продукте для бизнеса и банков.

О системе

В феврале 2019 года прошел полномасштабный запуск системы быстрых платежей, которая позволяет гражданам мгновенно переводить деньги между счетами и картами в разных банках по номеру телефона.

Разработка системы велась с 2017 года, она была призвана стать более функциональной альтернативой существующим в России платежным механизмам. Благодаря системе физические лица могут мгновенно переводить деньги со счета на счет по простому идентификатору - достаточно номера телефона. Сделать это можно быстро и в любое время суток. Для клиентов комиссию за переводы в системе устанавливают сами банки-участники.